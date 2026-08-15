VISITE EN FAMILLE À LA RENCONTRE DES 7 MERVEILLES DU MUSÉE MUSÉE PAUL DUPUY Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

VISITE EN FAMILLE À LA RENCONTRE DES 7 MERVEILLES DU MUSÉE

MUSÉE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 11:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Découvrez en famille le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy à travers 7 chefs-d’œuvre des collections choisis pour vous par une médiatrice du musée.

Découvrez en famille le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy à travers 7 chefs-d’œuvre des collections choisis pour vous par une médiatrice du musée. Vous voyagerez à travers les siècles, les techniques et les goûts en abordant de nombreux thèmes comme l’art des remèdes du passé, les spectacles de lanternes magiques ou les secrets de l’horlogerie. Emerveillement garanti.

2 adultes maximum par enfant 3 .

MUSÉE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr

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English :

Bring the whole family to discover the Paul-Dupuy Museum of Fine Arts through seven masterpieces from the collections, selected just for you by a museum docent.

L’événement VISITE EN FAMILLE À LA RENCONTRE DES 7 MERVEILLES DU MUSÉE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE