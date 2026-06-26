Club cabaret été 2026 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Club cabaret été 2026

Vendredi 26 juin 2026 de 23h à 5h30.

Vendredi 3 juillet 2026 de 23h30 à 5h30. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 23:30:00

fin : 2026-07-03 05:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03

Depuis plus de 10 ans, c’est LE rendez-vous hebdomadaire des découvertes musicales et du soutien à la scène locale marseillaise.

Depuis plus de 10 ans, c’est LE rendez-vous hebdomadaire des découvertes musicales et du soutien à la scène locale marseillaise.



À Marseille, la scène électronique est un véritable écosystème bouillonnant house, techno, hard, psytrance, bass, afro… les collectifs et artistes locaux façonnent une identité sonore multiple et vibrante. Pour les soutenir, le Cabaret Aléatoire imagine depuis plus de dix ans un format de soirées pensé pour eux les Clubs Cabaret.

Chaque vendredi, le Cabaret leur confie les manettes du club, le temps d’une nuit. Ils créent, programment, scénographient, accompagnés par ses équipes .



26 JUIN | Blasty F2F Evänder all night long

BLASTY et EVÄNDER, deux résidents OMERTA, se retrouvent au Cabaret Aléatoire pour un face-to-face all night long. Depuis les débuts du collectif, ils avancent côte à côte, chacun avec son identité, son énergie et sa façon de faire monter la pression. L’un plus frontal, l’autre plus progressif, mais toujours avec la même direction tenir le dancefloor et pousser la nuit plus loin.



3 JUILLET | Agoya

KONFUSIA | BONÏPSO | BROOKESIA | JOHN A. MARR | HÏUGE

Le collectif Agoya s’empare à nouveau du Cabaret Aléatoire pour une nuit techno sans concession. Aux côtés de Konfusia, DJ et productrice allemande dont le son traverse les genres et bouscule les certitudes, Bonïpso, Brookesia, John A. Marr et Hïuge poursuivent l’écriture d’une histoire collective. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For over 10 years, this has been THE weekly rendez-vous for musical discoveries and support for Marseille?s local scene.

L’événement Club cabaret été 2026 Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille