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Club Canva les Canva sheets Chartres

Club Canva les Canva sheets Chartres

Club Canva les Canva sheets Chartres samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Club Canva les Canva sheets

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Vous connaissez Canva et souhaitez approfondir vos compétences ? Venez pratiquer nous vous accompagnerons autour de vos projets.
7 participants maximum.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

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L’événement Club Canva les Canva sheets Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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