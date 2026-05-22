Club Canva les Canva sheets Chartres
Club Canva les Canva sheets Chartres samedi 13 juin 2026.
Chartres
Club Canva les Canva sheets
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Vous connaissez Canva et souhaitez approfondir vos compétences ? Venez pratiquer nous vous accompagnerons autour de vos projets.
7 participants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Do you know Canva and want to develop your skills? Come and practice with us: we’ll guide you through your projects.
L’événement Club Canva les Canva sheets Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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