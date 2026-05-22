Chartres

Club Canva les Canva sheets

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Vous connaissez Canva et souhaitez approfondir vos compétences ? Venez pratiquer nous vous accompagnerons autour de vos projets.

7 participants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you know Canva and want to develop your skills? Come and practice with us: we’ll guide you through your projects.

L’événement Club Canva les Canva sheets Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES