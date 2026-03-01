Club Culture ados Château-Renard
Club Culture ados
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Gratuit
Début : 2026-03-27 18:00:00
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !
Un espace ouvert à tou·te·s pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
Come and discover the Club Culture Ados at the multimedia library!
A space open to all, where you can talk about your favorite books, comics, manga, films, TV series, video games? whatever you’re into!
