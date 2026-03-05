Club culture Bibliothèque ludothèque Dax
mercredi 11 mars 2026
Club culture
Bibliothèque ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Partagez vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques… et découvrez les dernières acquisitions de la bibliothèque-ludothèque autour d’un moment plein de convivialité ! .
Bibliothèque ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
