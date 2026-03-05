Club culture Bibliothèque ludothèque Dax

Club culture Bibliothèque ludothèque Dax mercredi 11 mars 2026.

Bibliothèque ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Début : 2026-03-11
Partagez vos derniers coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques… et découvrez les dernières acquisitions de la bibliothèque-ludothèque autour d’un moment plein de convivialité !   .

Bibliothèque ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89  bibliotheque@dax.fr

