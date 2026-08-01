Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Club de dégustation Cap sur l’Espagne

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:45:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

L’Espagne autrement

5 Vins Espagnols pour découvrir toute la diversité de ses terroirs et cépages !

La dégustation est accompagnée de planches de charcuterie, fromages et autres gourmandises à partager.

8 places seulement ! .

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 60 34 contact@lacavevivante.fr

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English : Club de dégustation Cap sur l’Espagne

L’événement Club de dégustation Cap sur l’Espagne Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cambo les Bains