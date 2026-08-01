Club de dégustation Cap sur l’Espagne Cambo-les-Bains
mardi 25 août 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Club de dégustation Cap sur l’Espagne
31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:45:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
L’Espagne autrement
5 Vins Espagnols pour découvrir toute la diversité de ses terroirs et cépages !
La dégustation est accompagnée de planches de charcuterie, fromages et autres gourmandises à partager.
8 places seulement ! .
31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 60 34 contact@lacavevivante.fr
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English : Club de dégustation Cap sur l’Espagne
L’événement Club de dégustation Cap sur l’Espagne Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cambo les Bains
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