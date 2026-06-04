Club de Jour invite THE AVENER (Dj set) Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 19:00 – 23:59

Gratuit : non À partir de 22,99€ Adulte

Pourquoi attendre minuit pour faire la fête ? Club de Jour revient de 19h à 00h avec un invité exceptionnel : The Avener.Figure incontournable de la scène électronique française et véritable icône de la French Touch 2.0, Tristan Casara s’est imposé à l’international avec le projet The Avener grâce au succès planétaire de « Fade Out Lines ». Avec plusieurs milliards de streams, des certifications multi-platine dans le monde entier et des performances sur les plus grandes scènes internationales, il fait aujourd’hui partie des artistes français les plus influents de sa génération.Formé au conservatoire avant de tomber amoureux de la culture club, The Avener développe une signature unique mêlant mélodies intemporelles et productions électroniques élégantes, dans la lignée d’artistes comme Moby ou la French Touch des années 2000.Pour 2026, il ouvre un nouveau chapitre plus orienté disco, house et club music, renouant avec ses premières influences et une musique pensée avant tout pour le dancefloor, le partage et les émotions collectives.Dan Bono et Colette assureront l’opening de cette nouvelle édition du Club de Jour. —???? En partenariat avec NRJ Nantes

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-invite-the-avener-dj-set



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