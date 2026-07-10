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Club de lecture Ados Médiathèque Floresca Guépin Nantes

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Club de lecture Ados Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 – 18:30
Gratuit : oui  Jeune Public 

Premier rendez-vous du club de lecture pour les ados à partir de 13 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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