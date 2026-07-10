Club de lecture Ados Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 – 18:30

Gratuit : oui Jeune Public

Premier rendez-vous du club de lecture pour les ados à partir de 13 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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