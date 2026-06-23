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Club de lecture Ados Médiathèque Jacques Demy Nantes

Club de lecture Ados Médiathèque Jacques Demy Nantes

Club de lecture Ados Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 21 octobre 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 21 octobre 2026

Fin : mercredi 21 octobre 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 – 18:30
Gratuit : oui  Jeune Public 

Premier rendez-vous du club de lecture pour les ados à partir de 13 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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