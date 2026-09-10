Club de lecture, Bibliothèque Ancely, Toulouse
jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque Ancely · Toulouse
Informations pratiques
Club de lecture Jeudi 15 octobre, 17h00 Bibliothèque Ancely Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T17:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T17:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00
Jeudi 15 octobre – 17h
Club de lecture
Inscription au 05-31-22-98-90 ou ancely-bm@mairie-toulouse.fr
Bibliothèque Ancely
Bibliothèque Ancely 2 Allée du Velay, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 90 https://bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheque-ancely [{« type »: « phone », « value »: « 05-31-22-98-90 »}, {« type »: « email », « value »: « ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1977 sur une surface de 181 m2.Elle rassemble 16 000 documents, 66 magazines et journaux. Tram: ligne T1 et T2 – arrêt Ancely
Club de lecture
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