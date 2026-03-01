Club de lecture Bodad-Lenn Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau
Club de lecture Bodad-Lenn Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau samedi 14 mars 2026.
Club de lecture Bodad-Lenn
Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la Petite Palud Landerneau
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz vous propose une rencontre en breton avec le poète Iwan Couée pour échanger autour de son recueil Arall.
– Ouvert à tous. .
Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
