Club de lecture Bodad-Lenn Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Club de lecture Bodad-Lenn

Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz vous propose une rencontre en breton avec le poète Iwan Couée pour échanger autour de son recueil Arall.

– Ouvert à tous. .

Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

English : Club de lecture Bodad-Lenn

