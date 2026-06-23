Club de lecture Jeunesse Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 – 18:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12

Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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