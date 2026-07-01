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Club de lecture Jeunesse, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Club de lecture Jeunesse, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Club de lecture Jeunesse Jeudi 17 septembre, 17h45 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:45:00+02:00 – 2026-09-17T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-17T17:45:00+02:00 – 2026-09-17T18:45:00+02:00

Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans

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