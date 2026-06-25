Club de lecture Jeunesse Médiathèque Luce Courville Nantes
Club de lecture Jeunesse Médiathèque Luce Courville Nantes jeudi 17 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 – 18:30
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12
Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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