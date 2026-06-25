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Club de lecture Jeunesse Médiathèque Luce Courville Nantes

Club de lecture Jeunesse Médiathèque Luce Courville Nantes

Club de lecture Jeunesse Médiathèque Luce Courville Nantes jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 – 18:30
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12 

Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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