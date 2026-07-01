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Club de lecture Jeunesse, Médiathèque Luce Courville, Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Club de lecture Jeunesse, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Club de lecture Jeunesse Jeudi 17 septembre, 17h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00

Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans

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