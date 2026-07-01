Club de lecture Jeunesse, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Club de lecture Jeunesse Jeudi 17 septembre, 17h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00

Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans