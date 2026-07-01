AGENDA · Nantes
Club de lecture Jeunesse, Médiathèque Luce Courville, Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Club de lecture Jeunesse Jeudi 17 septembre, 17h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00
Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Premier rendez-vous du club de lecture pour les 9-12 ans
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