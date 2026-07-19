CLUB DE LECTURE JOAN LLUIS-LLUIS, AUTEUR INVITE Médiatèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
mardi 20 octobre 2026 · Médiatèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
CLUB DE LECTURE JOAN LLUIS-LLUIS, AUTEUR INVITE
Médiatèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
MARDI 20
Club de lecture de la médiathèque
15h-23h59 > Gratuit. Organisé par les Amis du Club de lecture de la Médiathèque. Tout public.
1 RUE FRANCOIS ARAGO, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Médiatèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
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English :
TUESDAY, THE 20TH
Library Book Club
3:00 p.m.–11:59 p.m. > Free. Organized by the Friends of the Library Book Club. Open to all.
1 Rue François Arago, Saint-Cyprien, 66750
L’événement CLUB DE LECTURE JOAN LLUIS-LLUIS, AUTEUR INVITE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE SAINT CYPRIEN
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