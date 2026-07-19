CLUB DE LECTURE JOAN LLUIS-LLUIS, AUTEUR INVITE Médiatèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

CLUB DE LECTURE JOAN LLUIS-LLUIS, AUTEUR INVITE

Médiatèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

MARDI 20

Club de lecture de la médiathèque

15h-23h59 > Gratuit. Organisé par les Amis du Club de lecture de la Médiathèque. Tout public.

1 RUE FRANCOIS ARAGO, SAINT-CYPRIEN, 66750

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Médiatèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

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English :

TUESDAY, THE 20TH

Library Book Club

3:00 p.m.–11:59 p.m. > Free. Organized by the Friends of the Library Book Club. Open to all.

1 Rue François Arago, Saint-Cyprien, 66750

L’événement CLUB DE LECTURE JOAN LLUIS-LLUIS, AUTEUR INVITE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE SAINT CYPRIEN