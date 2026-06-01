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Club de lecture Loctudy

Club de lecture Loctudy mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 71 Rue Sébastien Guiziou

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Loctudy

Club de lecture

71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Venez partager vos coups de coeur littéraire.
Organisé par la médiathèque de Loctudy   .

71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57 

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English :

L’événement Club de lecture Loctudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden

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