Club de lecture Loctudy
Club de lecture Loctudy mercredi 10 juin 2026.
Loctudy
Club de lecture
71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Venez partager vos coups de coeur littéraire.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
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English :
L’événement Club de lecture Loctudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden
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