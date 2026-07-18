Club de lecture L’Oreille Kili Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
jeudi 10 septembre 2026 · Cour intérieure de la mairie · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Club de lecture L’Oreille Kili
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 15:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Un après-midi sous le signe de l’échange et du partage à La Médiathèque La Malle d’Allionis.
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Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
An afternoon of sharing and exchange at La Médiathèque La Malle d’Allionis.
L’événement Club de lecture L’Oreille Kili Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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