Club de lecture Rue Henri Bachelin Lormes

Informations pratiques

Lormes

Club de lecture

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 15:00:00

fin : 2026-09-22 17:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Reprise du club de lecture autour de la rentrée littéraire 2026. Et vous qu’allez-vous lire en septembre ? .

Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Club de lecture Lormes a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)