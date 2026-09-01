AGENDA · Lormes
Club de lecture Rue Henri Bachelin Lormes
mardi 22 septembre 2026 · Rue Henri Bachelin · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Club de lecture
Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 15:00:00
fin : 2026-09-22 17:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Reprise du club de lecture autour de la rentrée littéraire 2026. Et vous qu’allez-vous lire en septembre ? .
Rue Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English :
L’événement Club de lecture Lormes a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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