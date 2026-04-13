Club de lectures partagées, Médiathèque Pradettes, Toulouse
Club de lectures partagées, Médiathèque Pradettes, Toulouse samedi 20 juin 2026.
Club de lectures partagées Samedi 20 juin, 14h30 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00
Samedi 20 Juin 14h30-16h30
Lecture commune – choix du texte lors du club du 11 avril.
Médiathèque des Pradettes
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
Lecture commune
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