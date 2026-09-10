Club des lecteurs, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Club des lecteurs Vendredi 13 novembre, 17h15 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T17:15:00+01:00 – 2026-11-13T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-13T17:15:00+01:00 – 2026-11-13T18:30:00+01:00

Jeudi 12 novembre 17h15

Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.