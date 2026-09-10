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Club des lecteurs, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

vendredi 13 novembre 2026 · Médiathèque Saint-Cyprien · Toulouse

Club des lecteurs, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Saint-Cyprien
Adresse
Square Maurice Pujol
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Club des lecteurs Vendredi 13 novembre, 17h15 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T17:15:00+01:00 – 2026-11-13T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-13T17:15:00+01:00 – 2026-11-13T18:30:00+01:00

  • Jeudi 12 novembre 17h15

Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.

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