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Club des Ludovores – séance jeux de coopération Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie

samedi 22 mai 2027 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Lieu
Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie
Adresse
86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie
Ville
35135 Chantepie
Département
Ille-et-Vilaine

Club des Ludovores – séance jeux de coopération Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Samedi 22 mai 2027, 15h00 Ille-et-Vilaine

Inscription recommandée, gratuit

Le club des ados joueurs (10-14 ans), les Ludovores vous propose une séance « jeux de coopération » – gratuit, inscription recommandée, places limitées.

Les Ludovores vous propose une séances « jeux de rôle » – gratuit, inscription recommandée auprès de la ludothèque, places limitées.
Goûter offert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-05-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-22T18:00:00.000+02:00

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 quaidesjeux@gmail.com

Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine


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