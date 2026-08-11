samedi 12 décembre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie

Informations pratiques

Club des Ludovores – séance jeux de rôle Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Samedi 12 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Inscription recommandée, gratuit

Le club des ados joueurs (10-14 ans), les Ludovores vous propose une séances « jeux de rôle » – gratuit, inscription recommandée, places limitées.

Les Ludovores vous propose une séances « jeux de rôle » – gratuit, inscription recommandée auprès de la ludothèque, places limitées.

Goûter offert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-12T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-12T18:00:00.000+01:00

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quaidesjeux@gmail.com

Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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