Club des Ludovores – séance jeux d’enquête Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie
samedi 23 janvier 2027 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie
Informations pratiques
Club des Ludovores – séance jeux d’enquête Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Samedi 23 janvier 2027, 15h00 Ille-et-Vilaine
Inscription recommandée, gratuit
Le club des ados joueurs (10-14 ans), les Ludovores vous propose une séance « jeux d’enquête » – gratuit, inscription recommandée, places limitées.
Les Ludovores vous propose une séances « jeux de rôle » – gratuit, inscription recommandée auprès de la ludothèque, places limitées.
Goûter offert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-23T15:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-23T18:00:00.000+01:00
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quaidesjeux@gmail.com
Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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