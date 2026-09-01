Informations pratiques

Baume-les-Dames

Club Lecture

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Profitez d’un rendez-vous mensuel à la médiathèque pour les ados et les adultes. Si vous aimez parler de vos lectures ou voulez découvrir de nouveaux auteurs, que vous lisiez trois livres par jour ou quelques pages avant de vous coucher, vous êtes le bienvenu. Pour la première séance amenez votre dernière lecture ou votre livre préféré. Entrée libre. .

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79

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English : Club Lecture

L’événement Club Lecture Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS