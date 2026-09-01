UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baume-les-Dames

Club Lecture Baume-les-Dames

mardi 29 septembre 2026 · Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Médiathèque Jean Grosjean
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Club Lecture

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Profitez d’un rendez-vous mensuel à la médiathèque pour les ados et les adultes. Si vous aimez parler de vos lectures ou voulez découvrir de nouveaux auteurs, que vous lisiez trois livres par jour ou quelques pages avant de vous coucher, vous êtes le bienvenu. Pour la première séance amenez votre dernière lecture ou votre livre préféré. Entrée libre.   .

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club Lecture

L’événement Club Lecture Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)