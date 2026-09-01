Club Lecture Baume-les-Dames
mardi 29 septembre 2026 · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Club Lecture
Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Profitez d’un rendez-vous mensuel à la médiathèque pour les ados et les adultes. Si vous aimez parler de vos lectures ou voulez découvrir de nouveaux auteurs, que vous lisiez trois livres par jour ou quelques pages avant de vous coucher, vous êtes le bienvenu. Pour la première séance amenez votre dernière lecture ou votre livre préféré. Entrée libre. .
Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79
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English : Club Lecture
L’événement Club Lecture Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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