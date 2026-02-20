Club lecture Château-Renard
Club lecture Château-Renard mercredi 25 mars 2026.
Club lecture
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
En mars, le club lecture se penche sur La Maison aux sortilèges d’Emilia Hart. Lisez le roman et venez partager vos impressions lors de la rencontre.
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
English :
In March, the book club looks at La Maison aux sortilèges by Emilia Hart. Read the novel and share your impressions at the meeting.
