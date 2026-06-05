Club littéraire Varennes-Changy
Club littéraire Varennes-Changy vendredi 5 juin 2026.
Varennes-Changy
Club littéraire
Varennes-Changy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Club littéraire
Club littéraire à 19h30. Chacun apporte une spécialité pour un buffet à partager. Renseignements 06 08 04 70 75 .
Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 04 70 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Literary Club
L’événement Club littéraire Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Varennes-Changy (Loiret)
- Atelier peinture char comice agricole Varennes-Changy 6 juin 2026
- Brocante-Vide-greniers Varennes-Changy 7 juin 2026
- Exposition de voitures anciennes Varennes-Changy 14 juin 2026
- De l’utilisation des arbres Varennes-Changy 20 juin 2026
- Improbables rencontres Varennes-Changy 22 août 2026