Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club littéraire Varennes-Changy

Club littéraire Varennes-Changy

Club littéraire Varennes-Changy vendredi 5 juin 2026.

Ville : 45290 Varennes-Changy

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit

Varennes-Changy

Club littéraire

Varennes-Changy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Club littéraire
Club littéraire à 19h30. Chacun apporte une spécialité pour un buffet à partager. Renseignements 06 08 04 70 75   .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 04 70 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Literary Club

L’événement Club littéraire Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Varennes-Changy (Loiret)