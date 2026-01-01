Club Manga Médiathèque de Vernon Vernon

Club Manga

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21

Viens échanger autour de tes mangas et animes préférés dans une ambiance chaleureuse !

Tu es le bienvenu à partir de 11 ans, tu peux venir pour parler ou juste pour écouter ! Il n’est pas obligatoire d’assister à tous les clubs. .

