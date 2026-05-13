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Club Soundwich : L’heure de la grande écoute (spectacle / session d’écoute musicale) Taproom Aerofab Nantes

Club Soundwich : L’heure de la grande écoute (spectacle / session d’écoute musicale) Taproom Aerofab Nantes

Club Soundwich : L’heure de la grande écoute (spectacle / session d’écoute musicale) Taproom Aerofab Nantes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Taproom Aerofab

Adresse : 21 quai des Antilles

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : 12€

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 20:30 – 22:29
Gratuit : non 12€ Adulte 

1h30 de spectacle où vous ne savez pas ce que vous allez écouter. Une sélection musicale éclectique de 8 à 10 morceaux Des récits, des anecdotes et des visuels surprenants mais surtout un système son haut de gamme pour une expérience sonore hors normes Pour la première fois au Hangar à Bananes à Nantes, à la Taproom AÉRoFAB

Taproom Aerofab Nantes 44200
https://www.billetweb.fr/club-soundwich-lheure-de-grande-ecoute


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