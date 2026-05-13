Club Soundwich : L’heure de la grande écoute (spectacle / session d’écoute musicale) Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 20:30 – 22:29

Gratuit : non 12€ Adulte

1h30 de spectacle où vous ne savez pas ce que vous allez écouter. Une sélection musicale éclectique de 8 à 10 morceaux Des récits, des anecdotes et des visuels surprenants mais surtout un système son haut de gamme pour une expérience sonore hors normes Pour la première fois au Hangar à Bananes à Nantes, à la Taproom AÉRoFAB

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.billetweb.fr/club-soundwich-lheure-de-grande-ecoute



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