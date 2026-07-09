Informations pratiques

Munster

Club Vosgien Les hauteurs de Soultzbach et leurs ruines

Place de la gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 13:30:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-27

3 heures de marche, 9 km, 480 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Jeudi 27 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée sur LES HAUTEURS DE SOULTZBACH et leurs ruines. Après la montée au Staufenkopf (898 m) nous passerons devant les ruines du château de Hattstatt, puis du Schrankenfels et du Haneck. Un parcours forestier agréable, en moyenne montagne, agrémenté par les restes des fortifications moyenâgeuses des seigneurs de Hattstatt.

Départ à 13 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, 3 heures de marche, 9 km, 480 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

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English :

3-hour hike, 9 km, 480 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club Vosgien Les hauteurs de Soultzbach et leurs ruines Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster