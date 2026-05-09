Munster

Jeudi du parc Hartmann Echo du Rebberg

Parc Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité ! L’harmonie locale L’Écho du Rebberg vous invite à découvrir un programme varié mêlant émotions, énergie et bonne humeur.

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.

Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !

Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

L’orchestre l’Echo du Rebberg donnera un concert de musiques d’Alsace et d’ailleurs de 19h à 22h. .

Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away by an evening filled with music, togetherness, and good cheer! The local band L’Écho du Rebberg invites you to discover a varied program blending emotion, energy, and good cheer.

L’événement Jeudi du parc Hartmann Echo du Rebberg Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster