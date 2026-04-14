Cluedo, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Cluedo Samedi 23 mai, 18h00 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Cluedo !

Partez à la découverte des indices pour démasquer ce qui a été dérobé à Valentina Visconti. Vous devrez également déterminer où cela s’est produit et par qui ?

Il s’agit d’un jeu, format Cluedo !

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 05 63 31 https://www.facebook.com/amisduvieuxchateau/ Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Evreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005.

Monument historique depuis 1925. Le CIP est dans l’enceinte du château médiéval.

Chasse au trésor autour du château

©ADVC Brie-Comte-Robert