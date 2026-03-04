Enquête théâtralisée : Des lames et des larmes !, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Enquête théâtralisée : Des lames et des larmes ! Samedi 23 mai, 18h00, 18h55, 19h50, 21h05, 22h00, 22h55 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Des lames et des larmes – XVe siècle

23 novembre 1407, vous êtes plongés au cœur d’une intrigue mêlant secrets et rivalités, et vous êtes chargés de mener l’enquête pour élucider un meurtre, celui du petit frère du roi.

Vous assisterez à différentes scènes théâtrales ; à vous de retrouver les commanditaires !

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d'interprétation du patrimoine 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l'époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d'Evreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l'objet d'un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd'hui exposé à l'intérieur du Centre d'Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l'enceinte du château en 2005. Monument historique depuis 1925. Le CIP est dans l'enceinte du château médiéval.

Monument historique depuis 1925. Le CIP est dans l’enceinte du château médiéval.

