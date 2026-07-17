Cluedo géant « enquête au cœur du patrimoine », Terrain de la pointe, Vayres-sur-Essonne

dimanche 20 septembre 2026 · Terrain de la pointe · Vayres-sur-Essonne

Informations pratiques

Cluedo géant « enquête au cœur du patrimoine » Dimanche 20 septembre, 10h30 Terrain de la pointe Essonne

Nombre de personnes illimitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Aucun média ou autre

Terrain de la pointe Rue de l’Église, 91820 Vayres-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Saint-Amans Essonne Île-de-France 06 83 00 71 55 http://WWW.mairie-vayres-essonne.fr Parkings à proximité

Cluedo géant « Enquête au cœur du patrimoine »