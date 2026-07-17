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AGENDA · Vayres-sur-Essonne

Découverte de notre patrimoine rural, Terrain de la pointe, Vayres-sur-Essonne

dimanche 20 septembre 2026 · Terrain de la pointe · Vayres-sur-Essonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Terrain de la pointe
Adresse
Rue de l'Église, 91820 Vayres-sur-Essonne
Ville
91820 Vayres-sur-Essonne
Département
Essonne
Tarif
Réservation pour le canoë kayak (3 euros)

Découverte de notre patrimoine rural Dimanche 20 septembre, 10h00 Terrain de la pointe Essonne

Réservation pour le canoë kayak (3 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église, du château, balades en canoë kayak, exposition-photos, quizz familial

Terrain de la pointe Rue de l’Église, 91820 Vayres-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Saint-Amans Essonne Île-de-France 06 83 00 71 55 http://WWW.mairie-vayres-essonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 57 90 19 »}] Parkings à proximité
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