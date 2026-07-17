Découverte de notre patrimoine rural, Terrain de la pointe, Vayres-sur-Essonne

dimanche 20 septembre 2026 · Terrain de la pointe · Vayres-sur-Essonne

Informations pratiques

Découverte de notre patrimoine rural Dimanche 20 septembre, 10h00 Terrain de la pointe Essonne

Réservation pour le canoë kayak (3 euros)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église, du château, balades en canoë kayak, exposition-photos, quizz familial

Terrain de la pointe Rue de l’Église, 91820 Vayres-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Saint-Amans Essonne Île-de-France 06 83 00 71 55 http://WWW.mairie-vayres-essonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 57 90 19 »}] Parkings à proximité

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