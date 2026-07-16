AGENDA · Vayres-sur-Essonne
Visite libre de l’église, Terrain de la pointe, Vayres-sur-Essonne
dimanche 20 septembre 2026 · Terrain de la pointe · Vayres-sur-Essonne
Informations pratiques
Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Terrain de la pointe Essonne
limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite libre de l’église
Terrain de la pointe Rue de l’Église, 91820 Vayres-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Saint-Amans Essonne Île-de-France 06 83 00 71 55 http://WWW.mairie-vayres-essonne.fr Parkings à proximité
Visite libre de l’église