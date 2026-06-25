Cluedo Géant le seigneur empoisonné Pujols
Cluedo Géant le seigneur empoisonné Pujols mardi 18 août 2026.
Pujols
Cluedo Géant le seigneur empoisonné
Place Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 20:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Nous sommes en l’an de grâce 1453, le 22 mai le seigneur de Pujols, Jean d’Esclamat, a été victime d’un attentat contre sa personne après la messe de la Pentecôte il a été empoisonné !
Réservation obligatoire (nombre de
places limité .
Place Saint-Nicolas Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Cluedo Géant le seigneur empoisonné
L’événement Cluedo Géant le seigneur empoisonné Pujols a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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