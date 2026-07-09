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Marché gourmand de Pujols 2026 Place Saint-Nicolas Pujols

mercredi 19 août 2026 · Place Saint-Nicolas · Pujols

Marché gourmand de Pujols 2026 Place Saint-Nicolas Pujols

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place Saint-Nicolas
Adresse
Bourg
Ville
47300 Pujols
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Pujols

Marché gourmand de Pujols 2026

Place Saint-Nicolas Bourg Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Marché gourmand animé par Pascal Chatel (Variété Française).
Venez découvrir le marché gourmand de Pujols, animé par Pascal Chatel (Variété Française).   .

Place Saint-Nicolas Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 16 13 

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English : Marché gourmand de Pujols 2026

A gourmet market hosted by Pascal Chatel (Variété Française).

L’événement Marché gourmand de Pujols 2026 Pujols a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne

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