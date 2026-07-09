Marché gourmand de Pujols 2026 Place Saint-Nicolas Pujols
mercredi 26 août 2026 · Place Saint-Nicolas · Pujols
Informations pratiques
Pujols
Marché gourmand de Pujols 2026
Place Saint-Nicolas Bourg Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Marché gourmand animé par What’s the Fonk (Funk/Soul/Disco).
Venez découvrir le marché gourmand de Pujols, animé par What’s the Fonk (Funk/Soul/Disco). .
Place Saint-Nicolas Bourg Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 16 13
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English : Marché gourmand de Pujols 2026
Gourmet market hosted by What’s the Fonk (Funk/Soul/Disco).
L’événement Marché gourmand de Pujols 2026 Pujols a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne
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