Nogent-le-Rotrou

Cluedo historique géant au Château

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Cluedo historique géant au château.

Nogent, 1913. Un crime a été commis… Saurez-vous percer le mystère ? Interrogez les habitants, observez les lieux et récoltez des indices pour mener l’enquête.

Sur réservation 02 37 52 18 02.

De 15h30 à 17h00.

Tarifs => 7 à 18 ans 5.50€ I Adulte 7.00 €.

Cluedo historique géant au château.

Nogent, 1913. Un crime a été commis… Saurez-vous percer le mystère ? Interrogez les habitants, observez les lieux et récoltez des indices pour mener l’enquête.

Sur réservation 02 37 52 18 02.

De 15h30 à 17h00.

Tarifs => 7 à 18 ans 5.50€ I Adulte 7.00 €. 7 .

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

Giant historical clue at the château.

Nogent, 1913. A crime has been committed? Can you solve the mystery? Question the locals, observe the scene and collect clues to help you investigate.

Bookings required: 02 37 52 18 02.

From 3.30pm to 5pm.

Prices => 7 to 18 years: 5.50? I Adults: 7.00 ?

L’événement Cluedo historique géant au Château Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE