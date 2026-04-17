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39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou

39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou

39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Avenue Camille Gâté

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales..

Avenue Camille Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

39ème Foire aux Collections.
Organisée par la Société Philatélique du Perche.
De 8h30 à 18h00
Repas chauds et sandwichs
Entrée gratuite
39ème Foire aux Collections.
Timbres, cartes postales, toutes collections…
Organisée par la Société Philatélique du Perche.
De 8h30 à 18h00
Repas chauds et sandwichs
Entrée gratuite   .

Avenue Camille Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 57 60 

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English :

39th Foire aux Collections.
Organized by the Société Philatélique du Perche.
From 8:30 am to 6:00 pm
Hot meals and sandwiches
Free admission

L’événement 39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE

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