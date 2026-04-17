39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou
39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou dimanche 26 avril 2026.
Nogent-le-Rotrou
39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales..
Avenue Camille Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
39ème Foire aux Collections.
Organisée par la Société Philatélique du Perche.
De 8h30 à 18h00
Repas chauds et sandwichs
Entrée gratuite
39ème Foire aux Collections.
Timbres, cartes postales, toutes collections…
Organisée par la Société Philatélique du Perche.
De 8h30 à 18h00
Repas chauds et sandwichs
Entrée gratuite .
Avenue Camille Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 57 60
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English :
39th Foire aux Collections.
Organized by the Société Philatélique du Perche.
From 8:30 am to 6:00 pm
Hot meals and sandwiches
Free admission
L’événement 39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE
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