Nogent-le-Rotrou

39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales..

Avenue Camille Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

39ème Foire aux Collections.

Organisée par la Société Philatélique du Perche.

De 8h30 à 18h00

Repas chauds et sandwichs

Entrée gratuite

39ème Foire aux Collections.

Timbres, cartes postales, toutes collections…

Organisée par la Société Philatélique du Perche.

De 8h30 à 18h00

Repas chauds et sandwichs

Entrée gratuite .

Avenue Camille Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 57 60

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English :

39th Foire aux Collections.

Organized by the Société Philatélique du Perche.

From 8:30 am to 6:00 pm

Hot meals and sandwiches

Free admission

L’événement 39ème Foire aux Collections -Timbres, cartes postales.. Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE