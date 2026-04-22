Vouvray

Cluedo® Patrimoine à Vouvray

Avenue André Maginot Vouvray Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:45:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

ENQUÊTE DÉAMBULATOIRE POUR TOUTE LA FAMILLE ! Le Pays d’art et d’histoire revient à Vouvray avec son enquête géante ! Vous êtes cordialement invités par M Vavasseur, Maire de Vouvray, à l’inauguration du buste de L’Illustre Gaudissart d’après l’œuvre de Balzac. Mais voilà que la cérémonie officielle prend une tournure inédite avec une découverte inattendue ! Laissez-vous embarquer dans une folle histoire de trésor caché ! Ouvrez bien l’œil pour mener l’enquête et démasquer le coupable !Si vous aimez les challenges et l’esprit d’équipe, laissez-vous prendre au jeu en partant à la recherche du coupable. Observez et écoutez attentivement les différents suspects et témoins ! Saurez-vous mener à bien votre enquête au cœur de la ville de Vouvray ? Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 12 .

Avenue André Maginot Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Cluedo® Patrimoine à Vouvray Vouvray a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37