Vouvray

Patrimoines à savourer dans les jardins de la demeure du Gaimont à Vouvray

23 Rue de la Monaco Vouvray Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:45:00

Date(s) :

2026-08-21

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !

DEMEURE DU GAIMONT à Vouvray

Cette ancienne maison viticole est aujourd’hui une maison d’hôtes de prestige. Son clos ceint de hauts murs de pierre abrite des jardins d’inspiration Renaissance, étagés en terrasses. La visite vous invite à un voyage au cœur de l’histoire du tuffeau et des troglodytes ! www.legaimont.fr

Stationnement à prévoir sur la place Vavasseur Durée 1h45 environ. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 12 .

23 Rue de la Monaco Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoines à savourer dans les jardins de la demeure du Gaimont à Vouvray Vouvray a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37