Vouvray

Défi Kapla® à Vouvray ! Les vacances des 6-12 ans

Avenue André Maginot Vouvray Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-10 11:45:00

Date(s) :

2026-08-10

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Petits et grands, venez tester les lois de la gravité et les joies de la construction ! Nous vous mettons au défi reproduire l’un des monuments emblématiques de Vouvray en Kapla® ! Qui construira le plus haut clocher, le plus grand barrage à poutrelles ou la plus belle loge de vigne ?

RDV sous la Halle Durée 1h15 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RESERVATION OBLIGATOIRE Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 5 .

Avenue André Maginot Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Défi Kapla® à Vouvray ! Les vacances des 6-12 ans Vouvray a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37