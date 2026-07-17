Visite libre en troglo à la Cave de Vouvray, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray

Informations pratiques

Visite libre en troglo à la Cave de Vouvray 19 et 20 septembre Cave des Producteurs de Vouvray Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez notre visite libre avec l’application Merci Gabin, promenez-vous dans les galeries troglodytiques et apprenez comment sont fabriquées nos cuvées, puis finissez cette expérience avec la dégustation de nos vins !

Départs de visites sur nos horaires d’ouverture, toutes les 15 min et 45 min avant la fermeture (soit jusqu’à 12h15 et 18h15).

Cave des Producteurs de Vouvray 38 rue de la Vallée-Coquette, 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 75 03 http://www.cavedevouvray.com 3 km caves troglodytiques creusées dans le tuffeau où dorment 4 millions de bouteilles.

Un site où se mêlent tradition et modernité.

Découvrez notre visite libre avec l’application Merci Gabin, promenez-vous dans les galeries troglodytiques et apprenez comment sont fabriquées nos cuvées.

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