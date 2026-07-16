Visite avec dégustation de vins en troglodyte, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray

Informations pratiques

Visite avec dégustation de vins en troglodyte 19 et 20 septembre Cave des Producteurs de Vouvray Indre-et-Loire

12.50€ par personne, réservation préférable : https://cavedevouvray.com/jep-2026/. Départ le samedi et le dimanche à 16h, uniquement en français. Prévoir une veste car il fait 13°C dans les caves ! 1h30 à 2h de visite, uniquement en français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite exclusive avec dégustation de vins au grès des arrêts, axée sur la géologie, l’Histoire et la viticulture. Durée d’1h30, dans les caves troglodytiques.

Cave des Producteurs de Vouvray 38 rue de la Vallée-Coquette, 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 75 03 http://www.cavedevouvray.com 3 km caves troglodytiques creusées dans le tuffeau où dorment 4 millions de bouteilles.

Un site où se mêlent tradition et modernité.

Visite exclusive avec dégustation de vins au gré des arrêts, axée sur la géologie, l’Histoire et la viticulture. Durée d’1h30, dans les caves troglodytiques.

©Justine Vaudour