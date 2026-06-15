Vouvray

Les Tuffolies

20 Rue de la Bonne Dame Vouvray Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Bienvenue aux Tuffolies à Vouvray ! Les Tuffolies c’est l’occasion de découvrir un cépage, des terroirs, des histoires … et les Vignerons.

Cette traditionnelle foire aux vins, désormais connue sous le nom de Tuffolies vous emmène au cœur de l’Appellation Vouvray. Dans les caves troglodytiques de la Bonne Dame, rencontrez les vignerons, découvrez leurs derniers millésimes et savourez ces moments passés en bonne compagnie. Vous pouvez acheter une verre de dégustation ou entrer librement. Restauration sur place. .

20 Rue de la Bonne Dame Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lestuffolies@gmail.com

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English :

Welcome to the Tuffolies in Vouvray ! The Tuffolies is the opportunity to discover a grape variety, terroirs, stories … and the Winegrowers.

L’événement Les Tuffolies Vouvray a été mis à jour le 2026-06-15 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire