UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vouvray

Balade photographique à Vouvray, Halle au centre de Vouvray, Vouvray

samedi 19 septembre 2026 · Halle au centre de Vouvray · Vouvray

Balade photographique à Vouvray, Halle au centre de Vouvray, Vouvray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Halle au centre de Vouvray
Adresse
37210 Vouvray
Ville
37210 Vouvray
Département
Indre-et-Loire

Balade photographique à Vouvray Samedi 19 septembre, 10h00 Halle au centre de Vouvray Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez parcourir Vouvray au fil de ses plus belles photographies anciennes. Mettez-vous dans la peau des photographes d’antan en reproduisant les vues emblématiques ! La balade se terminera par l’exposition de photographies collectionnées par Enzo à la salle Simone Veil.

Halle au centre de Vouvray 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] Bâtiment municipal multi-usage.
Venez parcourir Vouvray au fil de ses plus belles photographies anciennes. Mettez-vous dans la peau des photographes d’antan en reproduisant les vues emblématiques !

Le tramway à Vouvray © carte postale ancienne

À voir aussi à Vouvray (Indre-et-Loire)