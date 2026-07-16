Balade photographique à Vouvray, Halle au centre de Vouvray, Vouvray

Informations pratiques

Balade photographique à Vouvray Samedi 19 septembre, 10h00 Halle au centre de Vouvray Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez parcourir Vouvray au fil de ses plus belles photographies anciennes. Mettez-vous dans la peau des photographes d’antan en reproduisant les vues emblématiques ! La balade se terminera par l’exposition de photographies collectionnées par Enzo à la salle Simone Veil.

Halle au centre de Vouvray 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] Bâtiment municipal multi-usage.

Venez parcourir Vouvray au fil de ses plus belles photographies anciennes. Mettez-vous dans la peau des photographes d’antan en reproduisant les vues emblématiques !

Le tramway à Vouvray © carte postale ancienne