CNC : Atelier mash up, montage d’un film, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy

Informations pratiques

CNC : Atelier mash up, montage d’un film 19 et 20 septembre Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC Yvelines

La réservation est gratuite et obligatoire par téléphone, le nombre de places étant limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez-vous dans la mémoire du 7e art…

Initiez-vous à l’art du montage à travers un ateleir ludique de mash-up, suivi d’une visite du site de Bois d’Arcy où nous stockons de nombreux films.

Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC 7bis rue Alexandre Turpault 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130148086 – 0130148043 https://www.cnc.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 80 86 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 80 43 »}] Batterie militaire construite en 1874, le site de Bois d’Arcy est dédié depuis le début des années 1960 à la préservation des films. Le CNC y poursuit depuis 1969 ses actions de conservation, restauration et valorisation du patrimoine cinématographique. Accès possible par transports par la ligne N du transilien arrêt Fontenay le Fleury – parking prévu pour les visiteurs – Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier

CNC direction du patrimoine cinématographique