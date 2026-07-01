CNC : visite de la Direction du patrimoine cinématographique, Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC, Bois-d’Arcy

Informations pratiques

CNC : visite de la Direction du patrimoine cinématographique 19 et 20 septembre Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC Yvelines

La réservation est gratuite et obligatoire par téléphone, le nombre de places étant limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez-vous dans la mémoire du 7e art…

Batterie militaire construite en 1874, le site de Bois d’Arcy est dédié depuis le début des années 1960 à la préservation des films. Le CNC y poursuit ses actions de conservation, restauration et valorisation du patrimoine cinématographique. Nous vous proposons de découvrir ce site et l’histoire du cinéma à travers une visite commentée du site avec présentation d’ateliers et projection de films d’archives (environ 1h40).

Direction du Patrimoine Cinématographique du CNC 7bis rue Alexandre Turpault 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130148086 – 0130148043 https://www.cnc.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 80 86 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 80 43 »}] Batterie militaire construite en 1874, le site de Bois d’Arcy est dédié depuis le début des années 1960 à la préservation des films. Le CNC y poursuit depuis 1969 ses actions de conservation, restauration et valorisation du patrimoine cinématographique. Accès possible par transports par la ligne N du transilien arrêt Fontenay le Fleury – parking prévu pour les visiteurs – Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite commentée

CNC direction du patrimoine cinématographique